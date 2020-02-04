Yarın okullar tatil mi? İlk kar tatili haberleri gelmeye başladı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki okulların ve Sivas’ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklanmıştı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan’ın Refahiye ilçesi, Ağrı’nın Hamur ilçesinde ve Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verilmişti.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

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