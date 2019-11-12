Yargıtay Savcısı, eski HSYK üyesi Özçelik hakkındaki karara itiraz etti

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mustafa Kemal Özçelik ile ilgili karara itiraz etti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, itirafçı olan Özçelik'i, 4 Kasım'daki karar duruşmasında, etkin pişmanlıktan faydalandırarak FETÖ üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Davada duruşma savcısı olarak bulunan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara ise karara yönelik Yargıtay 9. Ceza Dairesine itirazda bulundu.

Savcılık mütalaasının aksine sanığa daha az ceza verildiği, etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki indirimin fazla uygulandığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygun olmadığı belirtilen itirazda, gerekçe olarak sanığın örgüt üyelerini kollayıcı tavırlarda bulunması, meslekten ihraç edilen çok sayıda hakim ve savcının Özçelik'in Adalet Bakanlığında görev yaptığı dönemde alınması gösterildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince uygun görülmemesi halinde itiraz, üst mahkeme olarak Yargıtay 10. Ceza Dairesine gönderilecek.

(AA)