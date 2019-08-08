08 Ağustos 2019 Perşembe 19:28:35 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:54:19
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı. Aynı zamanda Yargıtay, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT