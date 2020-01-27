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27 Ocak 2020 Pazartesi 10:54:39 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:56:26

Yardım paketinin içinden çıkan not yürekleri burktu

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde duygulandıran bir olay yaşandı. Küçük bir kız çocuğu ailesi ile birlikte Lüleburgaz Belediyesi’ne giderek tüm harçlığını bir paket içinde Elazığ'a gönderdi. Paketin içindeki notu bulan görevliler duygu dolu anlar yaşadı.

Bir ailenin bıraktığı yardım paketinin içine küçük bir kız çocuğunun notla birlikte okul harçlığını verdiği ortaya çıktı. Parası az, gönlü büyük çocuğun yazdığı not ise duygulandırdı. Notta, "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle" yazıldığı görüldü.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yurdun dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. İl mülki amirlerinin idaresinde gerçekleştirilen yardım kampanyalarında çok sayıda vatandaş bağış gerçekleştirirken bunun en duygulandıran örneği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşti. Lüleburgaz Belediyesi'ne bugün ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan küçük bir kız çocuğunun sarılı bir kağıt bıraktığı görüldü.

PAKETİN İÇİNDEKİ NOT DUYGULANDIRDI

Görevliler aile gittikten sonra paketi kontrol ederken, paketin içinde yazan not duygulandırdı. Görevlilerin açtığı notun içinde küçük kızın biriktirdiği para olan 15 TL harçlığı koyduğu görülürken notta da, "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle" yazdığı görüldü. Paketi bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte belediyeden ayrılan küçük kızın kim olduğu merak konusu oldu. Öte yandan da belediye bu duygulandıran durumu belediyenin sosyal medya hesabından, "Emanetini en kıza zamanda ulaştıracağız koca yürekli kızımız" şeklinde duyurdu.

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