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07 Temmuz 2019 Pazar 07:27:18 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 07:41:33

Yardım etmek için durdu babasının öldüğünü öğrendi

YOZGAT'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Kaza akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ziya Türkben idaresindeki 66 HH 187 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuş´un öldüğünü tespit etti. Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURDU, BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Öte yandan olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için olay yerinde durdu. Kaza yerine gelen Durmuş, babası Sadık Durmuş´un cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre şok geçiren Mustafa Durmuş, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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