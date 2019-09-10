10 Eylül 2019 Salı 18:22:20 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 18:24:17
Yaralı yalı çapkını tedavi sonrası doğaya salındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan yalı çapkını, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.
Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Mili Parklar Ünye Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Bir evin penceresine çarparak yaralandığı tahmin edilen kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.
(AA)
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