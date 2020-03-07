07 Mart 2020 Cumartesi 10:11:37 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:17:19
Yaralı leylek tedavi altına alındı
Iğdır’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Iğdır Kolikent Köyünde duyarlı bir vatandaş yaralı halde bir leylek buldu. Haber verilmesi üzerine köye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Veteriner hekim tarafından tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
İHA
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