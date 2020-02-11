İşe geç kalma korkusundan yanlış bindiği metrodan atladı
Rusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi, sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya bindiğini, başka bir yolcu ile konuşurken fark etti.
ACİL DURUM KOLUNU AÇTI
Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı.
DURAKTA ATLADI
Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.
HAFİF YARALANDI
Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu, sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.
(İHA)