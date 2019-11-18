Yangından kaçarken pencereden düşen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, birinci kattaki evinde çıkan yangından kaçmak isterken pencereden düşen Seher Çalışkan (55), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Geçen hafta pazartesi günü Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak’ta yaşayan Çalışkan Ailesi'nin birinci kattaki evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında Nezih Çalışkan ile eşi Seher Çalışkan alevler arasında kaldı. Vücutlarında yanıklar oluşan çiftten Seher Çalışkan, kaçmak isterken evin penceresinden düştü. Beyin kanaması geçiren Seher Çalışkan ile yangından kurtarılan Nezih Çalışkan, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Seher Çalışkan dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Seher Çalışkan, Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilirken, vücudunda yanıklar olan Nezih Çalışkan’ın tedavisi sürüyor.
(DHA)
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