21 Mart 2020 Cumartesi 14:38:01 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:46:17
Yangında yaşamını yitiren itfaiye eri defnedildi
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Recep Tekin'in cenazesi, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde Beyazıt Camisi'ne öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.
AA