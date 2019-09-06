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06 Eylül 2019 Cuma 12:47:18 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:49:05

Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Kütahya'da son 5 yılda çıkan orman yangınlarında zarar gören 1250 hektarlık alanda, yaklaşık 90 milyon karaçam ve kızılçam fidanı çimlendi.

Kütahya'da, son 5 yılda çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan 1250 hektar alan, eski görünümünü kazanmaya başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, yüzde 56'sı ormanlarla kaplı olan kentte çıkan yangınlar nedeniyle zarar gören bölgelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlar, küllerinden doğuyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki ormanların büyük bölümünün karaçam ve kızılçamlardan oluşması nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek, nemin ise düşük olduğu dönemlerde orman yangını riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

İl genelinde son 5 yılda 250 orman yangını çıktığını hatırlatan Kayım, "Kütahya, Türkiye'de orman yangını riskinin yüksek olduğu iller arasında yer alıyor. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül ayları orman yangınları konusunda riskli bir dönem. Özellikle bu dönemlerde orman teşkilatı olarak sürekli teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kayım, yangınlara hızlı müdahale yapılması sayesinde daha fazla alanın zarar görmesinin önüne geçildiğini belirtti.

"90 milyon karaçam ve kızılçam fidanı çimlendi"

Yangınların söndürülmesinin hemen ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını dile getiren Kayım, şöyle konuştu:

"Orman Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında, değişik zamanlarda, farklı bölgelerde yangınlar oldu. Son 5 yılda Kütahya'da çıkan 250 orman yangınında 1250 hektar alan zarar gördü. Genel müdürlük olarak biz, yanan alanları kendi halinde bırakmıyoruz. En fazla bir yıl içinde yanan alanları ağaçlandırıyoruz. Bu ağaçlandırma çalışmalarını fidan dikimi ve tohum ekimi olarak yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarından bir yıl sonra yanan alanlar yeniden yeşermeye başlıyor. Son 5 yılda yanan alanlarda dikim ve tohum ekimi şeklinde yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında, yaklaşık 90 milyon karaçam ve kızılçam fidanı çimlendi."

Kayım, çimlenen fidanların yaklaşık 2 yılda 1 metre boya ulaştığını aktardı.

"Küllerin arasından yeni ağaçlar yeşerecek"

2019 yılı içinde yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlandığını vurgulayan Kayım, "Bu yıl içinde çıkan 25 orman yangınında 103 hektar alan zarar gördü. Bu bölgelerdeki tespitlerimiz tamamlandı. Hızlı bir şekilde yanan bölgeyi temizleyerek ağaçlandırılacak hale getiriyoruz. En geç mart ya da nisan ayında işlemler tamamlanmış olacak. Bu yıl orman yangını çıkan bölgelerde gelecek yıl inşallah fidanları göreceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu küllerin arasından yeni ağaçlar yeşerecek. Birkaç yıl içinde buraların tekrar yeşil görünümüne kavuşacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

 

 

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