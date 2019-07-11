11 Temmuz 2019 Perşembe 23:49:51 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:51:22
Yalova'da korkutan deprem! İşte şiddeti
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Yalova'da saat 23.18'de 3,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.18 sıralarında merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
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