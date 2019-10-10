Marmara'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de Marmara'nın Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Kandilli'nin yaptığı açıklamaya göre 4.1'lik depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yalova, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi...
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyülüğü 4.0 olarak ölçüldü! Deprem, yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli'nin yaptığı açıklamaya göre 4.1'lik depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AA
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