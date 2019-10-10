Marmara'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyülüğü 4.0 olarak ölçüldü! Deprem, yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli'nin yaptığı açıklamaya göre 4.1'lik depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AA