Yalanın adresi FOX TV! Her fırsatta ihanet safında yer alıp, kaos yayıncılığıyla Türkiye'yi hedef aldılar

ABD ziyareti öncesi, Atatürk Havalimanın'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye Tank Palet Fabrikası’nın satıldığı iddiasıyla ilgili soru soran FOX TV muhabirine sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Öncelikle FOX TV yalan haber yapmaktan vazgeçmelidir" dedi. Başkan Erdoğan’ın sert çıktığı FOX TV’nin yalan haber arşivi ise çok kabarık. İşte Türkiye'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ziyareti sonrası ABD yolculuğu için gittiği Atatürk Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu. FOX TV muhabirinin Tank Palet Fabrikasının satışıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Erdoğan, FOX TV'nin dürüst olmadığını dile getirerek sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım." dedi.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği FOX TV'nin yalan haber arşivi kabarık. FOX TV, yaptığı yalan haberlerle büyük tepki çekiyor. İşte Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği FOX TV'nin skandalları.

ŞEHİR HASTANELERİ YALANI

FOX TV'de Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı konuk eden İsmail Küçükkaya'nın programında şehir hastanelerinin sağlık politikalarının sonunu getireceği iddia edilmişti. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ın, aile hekimliklerinin hepsine Suriyeli doktorların atandığı iddiası ise yalan haberciliğin zirveye çıktığı nokta olmuştu

İMAM HATİP YALANI

FOX TV, İmam Hatipleri hedef aldı, İmam Hatiplilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarısız olduğunu iddia etti. Ancak üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre ilk yüze 17, ilk bine ise değişik puan türlerinde 103 İmam Hatip Lisesi öğrencisi girdi. Böylece FOX'un haberinin algı operasyonun bir parçası olduğu ortaya çıktı..

DAVA YALANI

FOX haber muhabiri, Bakırköy adliyesinde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Aynı adliye koridorlarına A Haber ekipleri de girdi. Gerçeğin FOX'un yayınladığı haberden çok farklı olduğunu gördü..

FOTOĞRAF SKANDALI

FOX TV Ergenekon davasının savcılarından FETÖ sanığı Murat Yönder'e verilen hapis cezası haberini ekranlara getirirken bir skandala imza atmıştı. Ana haber sunucu Fatih Portakal, FETÖ'cü Murat Yönder yerine Ergenekon'da ismi geçen eski SAT Komandosu Levent Bektaş'ın fotoğrafının kullanıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Bektaş ve ailesinden özür dileyen Fatih Portakal, "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik. Çok özür diliyorum." dedi. FOX TV'nin bu hatası sosyal medyanın gündemine düştü..

BAKANLAR HEDEF GÖSTERİLDİ

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırı haberini aktarırken adeta kontrolünü kaybetmişti. Siyasi mesajlarını seyirciye dikte eden Portakal, bununla da yetinmemişti. Portakal, bir yandan parmak salladı, diğer yandan şiddeti eleştirir gibi yapıp devlet görevlilerini hedef göstermişti..

FETÖ ZANLILARINA SAHİP ÇIKTI

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın skandal açıklamalarının sonu yok. Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve çalışanları hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesi hakkında yorum yapan Portakal, FETÖ zanlısı Sözcü yazarlarına sahip çıkmıştı..

TÜRKİYE EKONOMİSİNE SALDIRI

FOX TV İstanbul İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesine giderek yaptığı haberle Türkiye ekonomisini doğrudan hedef almıştı. İşçiler öğle arasındayken yapılan anonslarda ayakkabıcılığın bittiği algısı oluşturulmak istenmişti. Bu iddiaya Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden yalanlama gelmişti. A Haber ekipleri de bölgeye giderek FOX TV'nin yalanını gözler önüne sermişti.

BAŞÖRTÜLÜ SAHAYA ÇIKAN KIZLAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya, başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan kızları hedef göstererek "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" demişti. Utandıran 28 Şubat haberciliğine imza atan FOX TV, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ'nün medya imamı Ercan Gün'ü uzun süre künyesinden çıkarmamıştı. İslam düşmanı çıkışları ile tanınan ABD'li ünlü Medya Patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox TV geçtiğimiz aylarda Fatih Portakal'ın PKK yanlısı yayınları ile tepki çekmişti..

PORTAKAL FESTEN RAHATSIZ OLDU

Türk ve İslam düşmanı Murdoch'un sahibi olduğu FOX'un haber spikeri Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymesinden rahatsız olmuştu. Osmanlı'ya olan bağlılıklarını göstermek için o döneme ait fesleri giyen Filistinlileri hazmedemeyen Portakal, "Biz fesi eskiden giyiyorduk, onlara söylemek lazım. demişti..

BAKAN'A BYLOCK İFTİRASI

FOX TV'de İsmail Küçükkaya, yaptığı yalan haberde Bakan Kaya'ya iftira atmıştı. 'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberi kısa sürede yalanlanan Küçükkaya ve Fox TV'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyümüştü..

AHaber