Yağmurun başkentinde kuraklık alarmı

Karadeniz'de son 3 aydır yağış miktarı büyük oranda azaldı. Barajlarda su seviyesinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve lodosun etkisiyle yakılan anız ateşleri de orman yangınlarına neden oldu. Bölgede yağış rejiminin bozulması ve kurak havanın hakim olması uzmanları da endişelendirdi.

TARIMI DA ETKİLİYOR

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, kış kuraklığının yaz kuraklığından daha tehlikeli olduğunu belirterek, bu durumdan, tarımsal faaliyetlerin de olumsuz etkileneceğini söyledi. Bölgeye en fazla yağışın ekimle mart ayları arasında düştüğünü ifade eden Demir ‘’Bu yıl Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi bir yağış eksikliği olduğu biliniyor. Uzun vadede ne yaşanır bilmiyoruz ancak kısa vadede yaşanan bu sıcak iklimin devam edeceği tahmin ediliyor” diye konuştu.

Artvin’deki Deriner Barajı’nın suyu, 53 metre çekildi. Daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesindeki Narlık köyünün eski yerleşim yeri günyüzüne çıktı.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Türkiye genelinde ise son 3 ayda düşmesi gereken yağışın, yüzde 50-60’ının düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Demir, “Belki gelecek aylarda düşen yağış miktarı buradaki açığı kapatabilir ancak bu dönemde düşmeyen yağışlar, kış kuraklığının işaretidir. Ciddi önlem alınmazsa ciddi riskleri beraberinde getirir” diye konuştu. Bölge halkı da bölgede ilk kez bu kadar az yağış görmenin şaşkınlığını yaşıyor. Engin Çelik isimli vatandaş, “Özellikle bu tarihlerde kar yağışı çok olurdu. Bu sene yaz mevsiminden çıkamadık’’ dedi.