Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı!

İzmir geneli için, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü günler öncesinden sağanak yağmur ve loods alarmı veriyordu. Şiddetli fırtına olacağı, rüzgarın hızının saatte 80 kilometre civarında olavacağo belirtirken ;zemin katta, dere yataklarına ve denize yakın yerlerde bulunan ev ve iş yerleri için tedbir alınması gerektiği duyurulmuştu. Ayrıca balıkçı teknelerinin de hasar almaması için tedbirlerin alması istenmiş, özellikle Karşıyaka ilçesi Alaybey - Bostanlı boyunca uzanan sahil şeridinde deniz taşması meydana gelebileceği belirtilmişti. Gece ise genelinde fırtına ve sağnak yağmur etkili olmaya başladı.



Yağmur yağmadan göle döndü



Uyarılarda belirtildiği gibi şiddetli rüzgar nedeniyle, Karşıyaka Mavişehir semtinde, her lodos çıktığında yağmur yağmadan, denizin taşması ile yollar göle döndü. Araçlar su içeride mahsur kalırken vatandaşlar uyandıklarında, evlerinden çıkamakta güçlük çekti.

(Star Gazetesi)