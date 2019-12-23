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23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:38 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 08:01:11

Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde, yağmur yağmamasına rağmen lodos nedeniyle denizden taşan deniz suyu, yolları göle çevirirken onlarca araç suyun içerisinde kaldı, vatandaşlar mağdur oldu.

İzmir geneli için, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü günler öncesinden sağanak yağmur ve loods alarmı veriyordu. Şiddetli fırtına olacağı, rüzgarın hızının saatte 80 kilometre civarında olavacağo belirtirken ;zemin katta, dere yataklarına ve denize yakın yerlerde bulunan ev ve iş yerleri için tedbir alınması gerektiği duyurulmuştu. Ayrıca balıkçı teknelerinin de hasar almaması için tedbirlerin alması istenmiş, özellikle Karşıyaka ilçesi Alaybey - Bostanlı boyunca uzanan sahil şeridinde deniz taşması meydana gelebileceği belirtilmişti. Gece ise genelinde fırtına ve sağnak yağmur etkili olmaya başladı.
 
Yağmur yağmadan göle döndü
 
Uyarılarda belirtildiği gibi şiddetli rüzgar nedeniyle, Karşıyaka Mavişehir semtinde, her lodos çıktığında yağmur yağmadan, denizin taşması ile yollar göle döndü. Araçlar su içeride mahsur kalırken vatandaşlar uyandıklarında, evlerinden çıkamakta güçlük çekti.

(Star Gazetesi)

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