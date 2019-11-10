Ya başına bir şey gelseydi

Osmangazi'de Selim K. isimli 4 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde anaokuluna gönderilmek üzere servise bindirildi. Serviste uyuyakalan minik Selim, anaokuluna geldiğinde servisten inmedi. Servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A. da aracı kontrol etmeyerek, aracı bir sonraki servis saatine kadar beklemek üzere bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför, aracın yanından uzaklaştı.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bu esnada uyuyan küçük Sinan, kapısı açık bırakılan servisten inerek mahallede dolaşmaya başladı. Kaybolduğu için ağlayan küçük Selim, devriye atan polis ekipleri tarafından fark edildi. Polis ekipleri, çevrede bulunan bütün anaokullarıyla irtibata geçerek okula gelmeyen çocukları sordu. Bir anaokulunun öğrencisinin sabah okula gelmediğini tespit eden ekipler, küçük Selim’i okula götürerek kimliğini belirledi. Ardından ekipler okuldan ailenin iletişim bilgilerini alarak küçük çocuğu aileye teslim etti.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayın ardından savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A. emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adlî işlem başlatıldı. Öte yandan Selim K’nın ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. İzmir'de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin yaşamını yitirmişti.

Minik Alperen havasızlıktan ölmüştü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017 tarihinde anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.