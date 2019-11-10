Ya başına bir şey gelseydi

  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
Rusya’dan Esad’a büyük ayar Rusya’dan Esad’a büyük ayar
Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor
Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi?
Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı
Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı
Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz' Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz'
Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı
Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı
En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle
Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz' Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz'
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı?
Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:35:53

Ya başına bir şey gelseydi

Bursa'da, öğrenci servisinde uyuyunca unutulan ve daha sonra kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki çocuk, polis tarafından tesadüfen sokakta ağlarken bulundu. 

Osmangazi'de Selim K. isimli 4 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde anaokuluna gönderilmek üzere servise bindirildi. Serviste uyuyakalan minik Selim, anaokuluna geldiğinde servisten inmedi. Servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A. da aracı kontrol etmeyerek, aracı bir sonraki servis saatine kadar beklemek üzere bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför, aracın yanından uzaklaştı. 

AİLEYE TESLİM EDİLDİ 

Bu esnada uyuyan küçük Sinan, kapısı açık bırakılan servisten inerek mahallede dolaşmaya başladı. Kaybolduğu için ağlayan küçük Selim, devriye atan polis ekipleri tarafından fark edildi. Polis ekipleri, çevrede bulunan bütün anaokullarıyla irtibata geçerek okula gelmeyen çocukları sordu. Bir anaokulunun öğrencisinin sabah okula gelmediğini tespit eden ekipler, küçük Selim’i okula götürerek kimliğini belirledi. Ardından ekipler okuldan ailenin iletişim bilgilerini alarak küçük çocuğu aileye teslim etti. 

ADLİ İŞLEM YAPILDI 

Olayın ardından savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A. emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adlî işlem başlatıldı. Öte yandan Selim K’nın ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. İzmir'de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin yaşamını yitirmişti.

Minik Alperen havasızlıktan ölmüştü 

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 15 Ağustos 2017 tarihinde anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ