Vurgunun şifresi papağan konuştu!

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle müşterilerin kartlarını kopyalayan ve yarım milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin üyeleri ilk olarak bazı bankamatiklerin ATM'lerine "papağan" ismi verilen kart kopyalama cihazlarını ve gizli kamera düzeneklerini yerleştirdi.

Gizli kamera düzeneklerinden mağdurların girdikleri kart şifrelerini tespit eden çetenin üyeleri, kopyalanan manyetik alanlarla 'ikiz kart' ismi verilen yeni kartlar bastı. Söz konusu kartları kullanarak mağdurların şifrelerini giren ve hesaplarındaki paraları çeken çete üyeleri yarım milyon liralık vurgun yaptı.



Çete, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerde "papağan" adı verilen iki kart kopyalama cihazı, çok sayıda ikiz ve sahte banka kartı, üç dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu bulundu. Soruşturma kapsamında çete üyelerinin aralarında yaptıkları gizli yazışmalar da deşifre edildi. Çete üyelerinin kartların kopyalanması, basılması ve paraların hesaplardan çekilmesi aşamalarında başarılı olmaları halinde "papağan konuştu" şifresini kullanarak çete lideri E.A.'ya bilgi verdikleri ortaya çıktı. Altı çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

(Sabah Gazetesi)