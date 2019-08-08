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08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:46:35

Vurgun merkezi

İstanbul’da, bankalara ait internet sitelerinin sahtesini yaparak 48 bin müşterinin kimlik bilgisini çalan çağrı merkezi çetesi çökertildi. Şebekenin 43 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak binlerce kişiyi dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, banka müşterilerinin kimlik bilgilerini ve şifrelerini temin eden çete üyelerinin, bu yöntemle şahısların bankalarında bulunan paraları başka hesaplara transfer ederek haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı. 

REZİDANSLARA BASKIN 

Jandarma ekipleri, aylar süren fiziki ve teknik takiple, Bankalararası Kart Merkezleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde, organize suç örgütüne ait 7 ilçedeki adresleri tespit etti. Ekipler, adreslerin tamamının güvenlikli sitelerle lüks rezidanslar olduğunu belirledi. Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe'de, dördü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Örgüt üyelerinin kapı girişlerindeki zil kapaklarının altına güvenlik kameraları gizledikleri belirlendi. 

Aramalarda bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, bir pos cihazı, 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 lüks otomobil ve yüklü miktarda nakit ele geçirildi.

361 SUÇTAN ARANIYORDU 

Örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Çete üyelerinden Ö.E’nin, 361 nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Organize suç örgütünün bugüne kadar 11 ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaptıkları, on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi. 21 şüphelinin 17’si tutuklandı. Şebekenin geçen yıl 39 üyesinin tutuklandığı, son operasyonda ise çete liderlerinin de yakalandığı açıklandı.  

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