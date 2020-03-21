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21 Mart 2020 Cumartesi 15:20:39 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:35:15

"Virüs var dokunmayın" diyen sarhoş, sağlık personelinin yardım talebini kabul etmedi

Kırşehir’de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.

Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini "virüs var dokunmayın" diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA
 

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