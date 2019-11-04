Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir

Rusya ve Özbekistan’dan yabancı uyruklu kadınları, çocuk ve yaşlı bakımı yaptırmak bahanesi ile getirtip Bursa, Kocaeli ve Yalova’da fuhuş yaptıran bir şebekeyi takibe alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadınların Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada kaldıklarını öğrendi. Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova’daki mekanlara ve müşterilerine, “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir” şeklinde şifreli mesaj verdiği tespit edildi. Hatta kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümün de whatsapp üzerinden müşterilere gönderildiği öğrenildi. Ardından düğmeye basan polis, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş maksadıyla Yalova’ya gelen K.I. , R.Z. , A.E. ve Z.K isimli kadınlar ile bu kadınlara aracılık yapan Ö.Y. , A.T. ve S.M. isimli şüpheliler yakalandı. Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el kondu. Kadınlar ve şüpheliler yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA