Vicdansızlar yeni doğan bebeği inşaata terk etti

Hendek Rasimpaşa Mahallesi sakinleri dün akşam saatlerinde bir inşaatta yeni doğmuş kız bebek buldu. Hemen polise bilgi verildi. İnşaata gelen sağlık ekibi, göbek bağının yeni kesildiği belirlenen bebeği Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek daha sonra nöbetçi doktor eşliğinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne götürüldü. 2 kilo 870 gram ağırlığında ve 1,5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi altına alındı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebeğe ilaç tedavisi uygulanacağı kaydedildi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, bebeği terk eden kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

DHA