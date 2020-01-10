Vicdansız Buse

Antalya Manavgat'ta iki çocuk annesi Buse A, 4 gün önce, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak ortadan kaybolmuştu. Önceki gece minik bebeğin ağzından köpük geldiğini gören B.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uyuşturucu suçundan çok sayıda kaydı olan Buse A, elinde tabanca bulunan fotoğrafını 'Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Talihsiz bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. B.Y. ise ilk ifadesinde, Buse A.'nın nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna komşularının baktığı ve Buse A.'nın cezaevindeki eski eşinin babası ile arkadaşlarının minik Bulut'un ölümünden sonra çocuğu aldığı belirtildi.