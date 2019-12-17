Vicdansız anne, soğuk havada sığındığı evde 3 aylık bebeğini bırakıp kayıplara karıştı
Denizli'de "Bu nasıl anne?" dedirten olay. Vicdansız anne soğuk havadan dolayı sığındığı evden, 3 aylık kız bebeğini bırakıp kaçtı. Kadın evden kaçarken 500 TL para aldığı da ileri sürüldü. Polisin telefonla ulaştığı anne bebeğini almayacağını ifade edince, talihsiz bebek koruma altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yürütülüyor.
Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdedi Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kadın, bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı.
Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ile telefonda görüştü. Anne olumsuz cevap verince, sağlık ekipleri ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, bebeğin annesinin evden ayrılırken 500 TL para aldığı ileri sürüldü.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İHA
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