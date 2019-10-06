Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD’de Oktoberfest’te art arda patlamalar! Yaralılar var ABD’de Oktoberfest’te art arda patlamalar! Yaralılar var
'Marmara ve Bingölde her an deprem olabilir' 'Marmara ve Bingölde her an deprem olabilir'
Ankara’nın Mamak ilçesinden gelen haber yürekleri burktu! Kardeşini camdan aşağı attı... Ankara’nın Mamak ilçesinden gelen haber yürekleri burktu! Kardeşini camdan aşağı attı...
Düzce'de otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var... Düzce'de otomobil köprüden uçtu! Ölü ve yaralılar var...
İsrail Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası İsrail Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası
BM: Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulsun BM: Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulsun
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren sebep ortaya çıktı Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren sebep ortaya çıktı
Kosova'da halk sandık başında Kosova'da halk sandık başında
Gübre ve metal üretimiyle yılda 620 milyon dolar Türkiye'de kalacak Gübre ve metal üretimiyle yılda 620 milyon dolar Türkiye'de kalacak
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi
Trabzonspor derbide rotasyon yapmayacak Trabzonspor derbide rotasyon yapmayacak
Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara otelde kalma izni
Hainlerin kirli planı deşifre oldu! Kaos planı işliyor: Hedef Türkiye Hainlerin kirli planı deşifre oldu! Kaos planı işliyor: Hedef Türkiye
Fenerbahçe'nin seri bitiricisi Antalyaspor Fenerbahçe'nin seri bitiricisi Antalyaspor
Van'da 2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen PKK iş birlikçisi tutuklandı Van'da 2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen PKK iş birlikçisi tutuklandı
Almanya'da Haluk Levent konserine yoğun ilgi Almanya'da Haluk Levent konserine yoğun ilgi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in acı günü Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in acı günü
Van'da terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ve onu götüren zanlıya operasyon Van'da terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ve onu götüren zanlıya operasyon
Son Dakika Haberi: Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var Son Dakika Haberi: Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Rize'de Karadeniz derbisi Rize'de Karadeniz derbisi
Yasin Börü’nün katledilişinin üzerinden 5 yıl geçti Yasin Börü’nün katledilişinin üzerinden 5 yıl geçti
Beşiktaş'ta 4 adaylı başkanlık yarışı Beşiktaş'ta 4 adaylı başkanlık yarışı
Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı
Feghouli teknik heyete tepki gösterdi Feghouli teknik heyete tepki gösterdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 09:23:35 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 09:44:46

Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa’da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.'den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ