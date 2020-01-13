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13 Ocak 2020 Pazartesi 13:01:59 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:03:12

Verdiği ilikle kardeşinin 'kahramanı' oldu

Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, İzmir Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 yaşındaki ağabeyi Yasin'den alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Batmanlı 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, lösemi hastalığından "kahramanım" dediği ağabeyi 9 yaşındaki Yasin'den nakledilen kemik iliği ile kurtuldu.

Batman'da yaşayan Mukaddes ve Mehmet Aksoy çiftinin kızı Ecrin'e 2018 yılının aralık ayında gittiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.

Uçak ambulansla Batman'dan İzmir'e sevk edilen Ecrin, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ecrin'in vücudu, kemoterapiye olumlu yanıt vermeyince küçük kızın yaşama tutunması için acil kemik iliği arayışına başlandı.

Anne ve babada elde edilemeyen doku tipi uyumu Ecrin ile 2 yaş büyük ağabeyi Yasin arasında sağlandı.

Lösemi hastası çocuk, 3 Ağustos'ta Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağabeyinden nakledilen kemik iliği ile sağlığına kavuştu.

Kendisini yaşama bağlayan ağabeyi Yasin'i, en çok sevdiği çizgi film kahramanı Süperman'e benzeten Ecrin, sağlık kontrollerini sürdürmek için ailesiyle İzmir'de Hasta Çocuk Evleri Derneğinin tahsis ettiği evde kalıyor.

Önce üzen sonra sevindiren haberler aldılar

Ecrin'in annesi Mukaddes Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ecrin'in lösemi hastası olduğunu 3. çocuğuna hamileyken öğrendiğini ve çok zor günler geçirdiğini belirtti.

Uçak ambulansla İzmir'e getirilen Ecrin'in kemoterapiye yanıt vermeyince kemik iliği bağışçısı arayışı başlatıldığını kaydeden Aksoy, duygularını şöyle anlattı:

"Çok zor bir süreçti, zor zamanlar geçirdik. 69 gün hastanede kaldık, karnımdaki bebek de zarar görebilirdi. Ağabeyinin kemik iliğini uyduğunu öğrendiğimiz gün ise bizim için bayramdı. O günlerde kızımız Leyla da dünyaya geldi. Hem Ecrin'in kurtulmasına hem de bebeğimize sevindik. Bundan sonra tek isteğim 3 çocuğumuzun da sağlıklı yaşam sürmeleri." 

Kardeşi için artık bir kahraman

Lösemiyi ağabeyinden aldığı ilik ile yenen Ecrin ise artık kendini iyi hissettiğini söyleyerek, "Ben hasta oldum, hastanede yattım. İğne yaptılar, Yasin'in kanını verdiler. Yasin benim kahramanım oldu. Beni hayatta o tuttu. Çizgi filmlerdeki kahramanlar gibi, Süpermen gibi..."

Hastanede kaldığı süre içinde doktorları da çok sevdiğini belirten Ecrin, büyüyünce doktor olmaya ve çocukları iyileştirmeye karar verdiğini anlattı.

Ağabey Yasin Aksoy ise Ecrin yaşadığı için çok mutlu olduğunu, bu mutluluğu en çok kardeşiyle oynarken hissettiğini söyledi.

Kemik iliğinin uyma ihtimali yüzde 25'ti

Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Salih Gözmen, Yasin'den Ecrin'e kemik iliği transplantasyonunu 2019 yılının ağustos ayında yaptıklarını söyledi.

Kardeşten naklin sık kullanılan bir yöntem olduğunu kaydeden Gözmen, "Sonuçta yüzde 25 ihtimal vardı, şansları varmış. Ecrin'in durumu iyiye gidiyor. Biz de mutluyuz." diye konuştu.

(AA)

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