Veliefendi'de Japon jokey

İstanbul’daki ilk yarışında 6’ncı olan Yonekura, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade ederek Bakırköy'de otelde kaldığını yakında İstanbul’a yerleşeceğini söyledi. Yonekura'nın gelişi, Veliefendi’de “Nereden çıktı bu Japon?” sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

Yonekura’nın yarıştığı safkan Cerensel’in sahibi Metin Işıksel “Konfeksiyon makineleri ithal eden bir işadamıyım. Sürekli Japonya’ya gidip, geliyorum. Türkiye’ye at binmeye gelmiş, tanıştık. Ata bindirdim, beğendim. Zaten usta jokey. Koştuğumuz sürece biner” dedi.

Uzun yıllar sonra Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışlara ilk kez bir Japon jokey katıldı. Japon Satoshi Yonekura’nın hedefi, Gazi Koşusu'na katılmak.

Japonya’da Ulusal Yarışçılık Birliği (NAR) lisansı bulunan Yonekura, ülkesi dışında, Güney Kore ve Singapur'da da at bindiğini belirterek, "1700 koşuda galibiyete ulaştım " diye konuştu.