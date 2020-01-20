20 Ocak 2020 Pazartesi 10:41:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:41:12
Ve İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı
Son günlerde havaların iyice soğumasıyla İstanbul için kar yağışı beklentisine giren vatandaşlarımız için müjde.... İstanbul Silivri'de beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı, yollar beyaza büründü muhteşem görüntüler oluştu.
İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.
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