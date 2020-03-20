Vatandaşlar koronavirüsten korunmak için propolise yöneldi

Korona virüsünün ardından vatandaşların en çok tercih ettiği maddeler arasında propolis geliyor. Propolis almak isteyenler, bal satışı yapan iş yerleri ile aktarlara akın ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde aktarlık yapan Kasım Alkuş, "Propolisin bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliği var. Bunu zaten insanlar internetteki araştırmalarından ve etraftan duyuyor. Büyük rağbet var. Bunun için bizim hazırlamış olduğumuz propolis macunumuz var. Satışlarımız biraz daha hareketlendi. İnşallah insanlara faydalı olur. Stoklarımız azalmaya devam ediyor. Bununla beraber bizde üretimimizi artırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Akkuş, "Kolonya fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar kendi kolonyalarını yapmaya başladı. Gereken esans ve bitkisel yağları kullanarak kendi kolonyasını üretiyorlar. Etkili de oluyor. Dezenfekte konusunda insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun haricinde el, vücut temizliği ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici olarak da sirkeler rağbet görüyor" diye konuştu.

İHA