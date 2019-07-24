Vasiyet diyeti

Eşi Celal Kızılkaya da kilo vermesi için sık sık eşine ricada bulundu. Tavsiyeleri dinlemeyen kadın, kilolarıyla yaşamaya devam etti.

İLK İŞ ZİYARET ETTİ

Kocasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından kiloları nedeniyle şeker ve tansiyon hastalığına yakalanan kadın, eşinin vasiyetinin de etkisiyle zayıflamaya karar verdi. Kendi çabasıyla 30 kilo veren Kızılkaya, diyetisyen arkadaşının yaptığı programla bir 34 kilo daha vererek, 18 ay içinde toplamda 64 kilo verdi. Çok mutlu olduğunu belirten kadın, “Hastalanınca eşimin ne demek istediğini anladım. Keşke daha önce kilo verseydim” dedi.