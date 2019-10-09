Vapur sapığı kendini böyle savundu!

Rıza E. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yakalanmıştı.

Z.M’nin ardından Peyzaj Mimarlığı öğrencisi S.Y. de şikayetçi olmuştu. S.Y, “Karaköy’den Kadıköy’e geçiyorduk. Tacizci birkaç dakika sonra geldi oturdu. Camdan dışarı bakıyordum. Z. Hanım’ın ‘Sen ne yapıyorsun’ şeklindeki sözünü duyunca durumu fark ettim. Öylece ne yaptığını gördüm. Kaptanın yanına çıktık. Polise haber verdik. Vapurdan herkes inerken birisi tuvalette bizim verdiğimiz eşkale uyan birini gördüğünü söyledi. Orada ceketini bulduk. Sonra karakola gittik, şikayetçi olduk. Akşam saatlerinde gidip teşhis edeceğim. Bu adama karşı koruma da talep ediyoruz ” demişti.

Emniyette sorguya alınan Rıza M., ifadesinde, “Sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum.” dediği öne sürüldü. “Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme”den Emniyette kaydı çıkan Rıza M., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Hürriyet)