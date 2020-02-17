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17 Şubat 2020 Pazartesi 23:39:56 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:41:40
Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı
Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre, ilk deprem 23:16'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 23:18'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Van'ın yanısıra çevre illerde de hissedildi.