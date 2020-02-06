06 Şubat 2020 Perşembe 11:50:47 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:59:54
Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı
Kar yağışının etkili olduğu Van'ın Baheçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde kar altında arama çalışmaları devam eden 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılırken ekipler kalan iki kişiyi bulmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin yüreğini yakan Van'daki çığdan bir haber daha geldi. Van - Bahçesaray karayolunda arka arkaya meydana gelen çığ faciasında karlar altında olduğu düşünülen 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Ekiplerin kalan 2 kişiyi daha arama çalışması sürüyor.
Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Detaylar gelecek...
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- Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı
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