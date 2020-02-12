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12 Şubat 2020 Çarşamba 10:23:03 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 10:27:12

Van'daki çığ faciası bölgesine ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4-5 Şubat tarihlerinde Van'ın Bahçesaray'ın ilçesinde kara yoluna düşen çığ bölgesine ulaşmak için ekiplerin çalışması sürdüğü belirtildi.

Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karayolları ekibinin 24 saat esasıyla yaptıkları çalışmalarda Çatak-Bahçesaray kara yolu Yapılı mezrası çıkışındaki çığın temizlenerek Yukarı Narlıca Mahallesi'ne ulaşıldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında, "Aşırı soğuklar ve zor şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Van, Muş ve Erzurum AFAD ekipleri, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik keşif heyeti ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti" denildi.

1 İTFAİYE ERİ VE DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN 13 KAÇAK GÖÇMEN

Açıklama şöyle devam etti "Çığ bölgesine ulaşılması halinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmasına başlanacak. Çaldıran ilçemizde yurda yasadışı yollardan girdiği ve donarak hayatını kaybettiği ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede de jandarma hava şartlarının uygun olması halinde arama tarama faaliyeti yapacak. İhtiyaç halinde Van'dan bölgeye takviye kurtarma ekipleri sevk edilecek"

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