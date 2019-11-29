29 Kasım 2019 Cuma 20:59:48 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 21:01:51
Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
DHA
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- Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi
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