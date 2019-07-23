Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti
Van'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever (19) baş dönmesi, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleriyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan müdahalenin ardından evine dönen Sever, şikayetlerinin devam etmesi üzerine tekrar kaldırıldığı hastaneden Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.
Buradan KKKA şüphesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine gönderilen Sever, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA
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