18 Temmuz 2019 Perşembe 12:44:56 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:20:13
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
İHA & AA
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