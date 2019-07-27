27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04:46 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05:53
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, anayasada ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.
(AA)
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