Van'da feci kaza: 11 kişi yaralandı
Van'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Van-Özalp kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JH 679 plakalı otomobille karşı yönden gelen 65 HC 512 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
AA
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