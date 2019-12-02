02 Aralık 2019 Pazartesi 09:44:41 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:45:16
Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Van Ferit Melen Havalimanı'nda beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
Aramada sürücü İ.A'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
(AA)
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