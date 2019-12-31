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31 Aralık 2019 Salı 12:22:45 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:23:40

Van'da bebeklerin jakuzi keyfi

Van'da bebeklere özel açılan SPA merkezinde jakuzide suyun keyfini çıkaran miniklere uzmanlar tarafından kas ve iskelet sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla masaj yapılıyor.

Van'da kısa süre önce hizmet vermeye başlayan bebek SPA (Sudan Gelen Sağlık) merkezinde, 0-2 yaş aralığındaki bebeklere jakuzide rahatlama imkanı sunuluyor.

Aileleri tarafından İpekyolu ilçesindeki merkeze getirilen bebekler, burada önü camla kaplı jakuzilerde boyun simidiyle yüzdürülüyor.

Hipoterapi yöntemiyle suya alışmaları ve özgürce hareket etmeleri sağlanan bebeklere, jakuzi keyfinin ardından uluslararası bebek masajı eğitimi alan uzmanlar tarafından masaj yapılıyor. 50 dakika süren seanslarla bebeklerin yaşadığı sindirim problemi, su korkusu ve gaz gibi sorunlarının çözülmesi, kas ve iskelet sistemlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Seanslara katılan ailelerde, bebeklerin SPA ve masaj keyfi ile suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor.

"Ailelerden çok olumlu tepkiler aldık"

İşletme sahibi Selin Cansu Ertekin, AA muhabirine, çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Ankara'da eğitim aldığını, daha sonra merkezi açmaya karar verdiğini söyledi.

Kentte bir ilki gerçekleştirmek istediğini ve olumlu geri dönüşler aldığını belirten Ertekin, şunları söyledi:

"Van'ın böyle bir yeniliğe ihtiyacı vardı. Kısa süre önce başlamamıza rağmen ailelerden çok olumlu tepkiler aldık. İlçelerin yanı sarı Hakkari, Bitlis gibi çevre illerden de insanlar bebeklerini buraya getiriyor. Bu merkezlerin bebeklere birçok yararı var. Daha önce Van'da böyle bir merkez olmadığı için aileler çocuklarını İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illere götürüyordu. Bu uygulama bebeklerin duygusal gelişimine katkı sağlıyor. Hipoterapiyle bebeklerimiz jakuzide rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Sindirim problemi, su korkusu ve gaz sorunu olan bebekler jakuzide keyifli anlar geçirdikten sonra masaja alıyoruz. Bu alanda uluslararası kriterlere uygun aldığımız eğitimlerle bebeklere gerekli masajı yapıyoruz. Bu sayede kas ve iskelet sistemleri de gelişiyor."

"Suyla tedavinin bebeğimize faydalı olduğunu gördük" 

Bebeğini SPA merkezine getiren Muhammet Cihan Güler de Van'da böyle bir hizmetin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların bu işle uğraşmasının önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Bebeğimiz 6 aylık. Kolik rahatsızlığı vardı. Sürekli gaz sancısı çekiyordu. Doktorlara götürdüğümüzde suyla tedavinin bebeğe faydalı olacağını söylediler. İnternetten araştırma yaparken Van'da bu hizmetin verildiğini gördük. Bebeğimizi buraya getirdik. Suyla tedavinin bebeğimize faydalı olduğunu gördük. Buraya geldikten sonra gaz sancıları geçti. Böyle bir iş yerini kente kazandıranlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

(AA)

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