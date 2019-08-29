Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Şehmus Çakan / 24 TV



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri Başkale – Gürpınar Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan 47 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 140 paket halinde toplam 71 Kilo 260 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak (M.E.), (Şevki E.) ve (Ş.E.) isimli (3) şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.