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17 Ekim 2019 Perşembe 16:39:56 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:40:50

Van, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Bahçesaray ile Çatak ilçelerinde gerçekleştirilecek yarışlar için 40 ilden yaklaşık 600 sporcu kente geldi.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri, Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin de ilgi odağı haline gelen Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenen şampiyona için 40 ilden yaklaşık 600 sporcu kente geldi.

Yarışların yapılacağı Müküs ve Çatak Çayı'nda hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 20 Ekim'de sona erecek şampiyonada birinci olabilmek için kürek çekecek.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerleri selamlayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bölgenin birçok yerinde şampiyona düzenlemek istediklerini belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Rafting doğası gereği bu bölgeye çok uygun. Muazzam nehirleri, doğası var. Buraların rafting turizmine açılması çok önemli. Bölgedeki gençlerden milli takıma sporcular kazandıracağız. Projemiz çok güzel yürüyor ve destekleniyor. Buraya 600'e yakın insan geldi ve ilçedeki evlerde misafir ediliyorlar. Evlerde geceleri muazzam sohbetler ediliyor ve inanılmaz kaynaşma sağlanıyor. Bu şampiyonadan sonra da buradaki kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz."

"Bahçesaray'da güzel günler yaşanıyor"

Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan ise Bahçesaray'ın artık güzelliklerle, sporla, kültürle, doğal güzellikleriyle anıldığını söyledi.

Kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Orhan, "Bahçesaray olarak güzel günler yaşıyoruz. Rafting Şampiyonası da önemli güzelliklerden bir tanesi. Bahçesaray Çayı yüz yıllardır akıp geçti, buradan bakıp durduk. Ama bugün rafting etkinliğiyle anılıyor. Gençlerimiz spor heyecanını yaşıyor ve kendilerini bu sporla geliştiriyorlar. İleride kendilerini Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlayacaklar. Belki buradan dünya şampiyonalarında mücadele edecek takımlar çıkacak." şeklinde konuştu.

Sporcular evlerde misafir edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinden gelen milli takım sporcusu Şimal Altınsoy, 3 yıldır bu sporu yaptığını, daha önce de kente geldiğini bildirerek, "Buraların adını daha iyi duyurmak için geldik. Artık terörle değil sporla anılsın istiyoruz. Doğası, misafirperverliği inanılmaz. Çok muhteşem bir yer." dedi.

Sporcuların bölgenin doğasına, nehirlerine hayran kaldığını anlatan milli antrenör Mustafa Ali Akbulut, "En önemlisi bu bölgenin, insanların evlerini bize açmaları. Bu o kadar değerli ki tarifi imkansız. Kızlarımız ev sahiplerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini, anne şefkati gördüklerini söylediler. Doğusuyla batısıyla ülkemize renk katan bir spor dalı rafting. Bu çocuklar batıdan gelip doğu kültürünü görüyor. Bu kültürün aslında ne kadar bize ait olduğunu da görmüş oluyorlar. Bence çok güzel bir olay yaşanıyor buralarda." diye konuştu.

Dalaman Belediyesi adına yarışlara katılan Büşra Cirit, "Van'a ilk defa geliyorum. Çok güzel bir yer. Çok sevdim ve beğendim. İnsanları cana yakın. Evlerini bize açtılar. Misafirperverliklerini anlatmak imkansız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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