13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:51:17
Van Kedisi kriterleri
Ünü ülke sınırlarını aşan Van Kedileri’ni sahiplenmek isteyenler, 500 ila 1500 lira arasında ücret ödüyor.
Ancak kedileri sahiplenmek için parayı ödemek yeterli olmuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin birçok kriterini de sağlamak gerekiyor. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2 çocuğunuz varsa, 2,5 çocuğunuz olacak. Bu masraf, şefkat ve bu işi bilmeyi gerektiren bir şeydir. Ailenin bu hayvana bakacağına kanaat getirmemiz gerekiyor" dedi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT