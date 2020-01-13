Van Kedisi kriterleri

Ancak kedileri sahiplenmek için parayı ödemek yeterli olmuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin birçok kriterini de sağlamak gerekiyor. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2 çocuğunuz varsa, 2,5 çocuğunuz olacak. Bu masraf, şefkat ve bu işi bilmeyi gerektiren bir şeydir. Ailenin bu hayvana bakacağına kanaat getirmemiz gerekiyor" dedi