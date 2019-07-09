Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen, üzerinde Akdamar Kilisesi, Ktouts ve Lim manastırlarıyla, kentin öne çıkan turizm değerleri arasında yer alan adaların daha iyi korunması için bundan sonra ek tedbirler alınacak.



DAHA FAZLA TURİST ÇEKECEK



Onlarca kuş türünün doğal yaşam ve üreme alanlarına da ev sahipliği yapan adalardaki tahribatın önlenmesiyle, bölgedeki kuş popülasyonunu, bunun da ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor. Doğal sit alanı kapsamındaki adaların koruma altına alınması bölge halkı tarafından da sevinçle karşılandı.





SEVİNÇLE KARŞILANDI



Van Gölü ve adaların kent tanıtımı için önemli olduğunu belirten vatandaşlar ‘’Gelen turistlerin büyük bölümü adaları ziyaret etmeden kentten ayrılmıyor. Bu açıdan kararı destekliyoruz ancak aynı duyarlılığı vatandaşlardan da bekliyoruz. Kiliselerin duvarlarına yazılar yazılıyor. Bunun önlenmesi lazım” diye konuştu.