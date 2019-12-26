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26 Aralık 2019 Perşembe 07:47:17 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 08:40:40

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

Van'dan gelen son dakika haberi ile güne buruk başladık.... Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

64 kişi kurtarıldı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

(AA)

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