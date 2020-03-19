  • Bist 100
    85195.4
  • Dolar
    6,5453
  • Euro
    6,9920
  • Altın
    311,7440
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu
Boris Johnson: 12 haftada koronavirüste durum tersine çevrilebilir Boris Johnson: 12 haftada koronavirüste durum tersine çevrilebilir
İçişleri Bakanlığı paylaştı! 'Evde hayat var' İçişleri Bakanlığı paylaştı! 'Evde hayat var'
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
Avrupa dayanışması kötü günde belli oldu: Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü Avrupa dayanışması kötü günde belli oldu: Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi
Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
Muğla'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı Muğla'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vaka sayısı artarsa B planına geçilecek Vaka sayısı artarsa B planına geçilecek
Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Hollanda'da koronavirüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti Hollanda'da koronavirüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti
İtalya'da 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti İtalya'da 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti
Provokatif 'korona' paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında Provokatif 'korona' paylaşımı yapan 64 kişi gözaltında
MSB: Kalp krizi nedeniyle 1 asker şehit MSB: Kalp krizi nedeniyle 1 asker şehit
TRT'den flaş karar! Dizilere ara verildi TRT'den flaş karar! Dizilere ara verildi
BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek BM'den koronavirüs açıklaması: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek
Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi
Feyzioğlu'ndan çağrı: Yargıda yasal süreler ve icra takipleri durdurulsun Feyzioğlu'ndan çağrı: Yargıda yasal süreler ve icra takipleri durdurulsun
Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı
Bakan Soylu'dan son dakika koronavirüs açıklamaları Bakan Soylu'dan son dakika koronavirüs açıklamaları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Mart 2020 Perşembe 22:00:00 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 22:03:29

Vaka sayısı artarsa B planına geçilecek

Türkiye günbegün yerinde adımlar attı. Vaka sayısının artması hâlinde lokantalar ve AVM’lerin tamamen kapatılacağı, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı çalışanla açık kalabileceği belirtiliyor.

Dünyada çok sayıda insana bulaşan koronavirüs karşısında birçok Batı ülkesi tedbir almada sınıfta kalırken; zamanında ve başarılı hamleleriyle dünyanın övgüsünü toplayan Türkiye işi sıkı tutuyor. Bu kapsamda B planı olarak yeni tedbirler de hazır. Uzmanlar vaka sayısının artması hâlinde, lokantaların, AVM'lerin tamamen kapatılabileceğini, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı sayıda kişinin içerde bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalabileceğini belirtiyor.

ANINDA HAREKETE GEÇİLDİ
Türkiye, geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı ilk andan itibaren adımlarını attı. 115'e yakın ülkeye yayılan koronavirüs salgını konusunda hükûmetin izlediği politika, Türkiye'nin sağlık sistemi konusunda ne kadar hazırlıklı olduğunu da gösterdi. İşte Türkiye'nin günbegün attığı adımlar:
22 OCAK: İlk olarak Türkiye, koronavirüs ile mücadelede herhangi bir ilaç problemi olmadığını açıkladı. Termal kameralar havaalanlarında devreye sokuldu.
24 OCAK: Liman ve havalimanlarında 24 saat sağlık personeli bulundurulmaya başladı. Çin'den gelen tüm uçuşlar için termal kamera taraması yapıldı.
1 ŞUBAT: Vuhan'da yaşayan 42 Türk vatandaşı özel uçakla Türkiye'ye getirildi.
3 ŞUBAT: Çin uçuşları durduruldu.
6 ŞUBAT: Yurt dışından gelen tüm yolcular termal kameradan geçirilmeye başladı.
11 ŞUBAT: Geliştirilen yerli tanı kitiyle 90-120 dakikada yeni koronavirüs test sonuçlarına ulaşılabildiği açıklandı.
21 ŞUBAT: İran'ın virüs olan bölgelerinden yolcuların Türkiye'ye girmesine izin verilmedi.
23 ŞUBAT: Türkiye- İran geçişleri tamamen durduruldu.
27 ŞUBAT: Ağrı, Dilucu, Van ve Hakkâri sınır kapılarında sahra hastaneleri kuruldu.
29 ŞUBAT: Çin, İran, Irak, G. Kore ve İtalya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu. Türkiye Gürcistan arasında 8 sahra hastanesi kuruldu.
11 MART: İlk koronavirüs, Türkiye'de Avrupa temaslı bir kişide görüldü.
12 ŞUBAT: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de koronavirüs zirvesi düzenlendi. Koronayla mücadele kapsamında tedbirler alındı. Üniversitelerin yanı sıra ilk, ortaokullar ile liseler tatil edildi. Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı. Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.
15 ŞUBAT: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “koronavirüs tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede salgın nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.
16 MART: İçişleri Bakanlığı, ek bir genelge daha yayınladı. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 98'e çıktığını açıklamasının ardından akıllara, vaka sayısının önümüzdeki günlerde artması durumunda alınması gereken yeni tedbirler geldi. Uzmanlar, sayının yükselmesi ve ölümlerin yaşanması durumunda dolaşımda kısıtlılığa gidilebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyeleri “Vakaların sayısı diğer ülkelerinkilere benzer sayılara ulaşırsa daha farklı önlemler alınması gerekebilir. Lokantalar, AVM'ler tamamen kapatılabilir, marketlerin belirli saatlerde kısıtlı sayıda kişinin içerde bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalabilir, okulların kapalı kalma süresi de uzayabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizim şuan için yapmamız gereken şey hükümetin belirlediği tedbirlere uymak” ifadelerini kullandı.

​Türkiye Gazetesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER