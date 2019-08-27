Vahşet barınağı

Geçtiğimiz günlerde, belediyeye ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeki kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığına, bazılarının ise asitle öldürüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Büyük tepki toplayan belediye barınakta inceleme yapmış, ‘Herhangi bir olumsuzluk yok’ açıklaması yapılmıştı. Açıklamanın ardından barınaktaki hayvan morgunda çekildiği öne sürülen, onlarca kedi ve köpek ölüsünün üst üste yığıldığı görüntü tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ

Barınak yetkililerinin incelemeden haberdar edildiği, bunun üzerine ölen ya da ölmek üzere olan hayvanların, morga kilitlendiğini iddiası ortaya atıldı. İncelemeden 2 gün sonra çürümeye başlayan leşlerin kokmaya başlaması üzerine de morgun temiz olduğunu göstermek için hayvanseverlerin ziyaretine açıldığı 25 Ağustos’tan önce leşlerin belediye personelince çıkarılarak, barınağın arkasındaki çukura gömdükleri belirtildi. Görüntülerle ilgili konuşan Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, sorumluların görevden alınmaması halinde eylem yapacaklarını söyledi.