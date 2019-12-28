Vagon üstüne çıkın çocuğu elektrik çarptı

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yanında tren yolu boyunda meydana geldi. Park halindeki son tren vagonunun üzerine çıkan 14 yaşındaki E.T., kollarını kaldırınca elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. E.T.'yi yaralı halde gören arkadaşları ise bir anlık şoka girdi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansa bindirerek ilk müdahaleyi yaptı. Üstündeki elbiseleri yanan çocuğun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Tren yolu bölgesine gelen emniyet ekipleri ise bahse konu kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve İstanbul'a sevk edildiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.