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22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33:37

Uzungöl'deki Iraklı turiste müdahale eden 'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl’de, geçtiğimiz hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin renklerini taşıyan atkı ile fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ve mavi tişörtlü’ olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu.

Uzungöl'de, geride kalan hafta içerisinde yaşanan ve bir anda ülkenin gündemine oturan, turistik amaçlı Uzungöl'e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK paçavrası sanılmasının ardından başlayan olayların tartışılan ismi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

Video ile yaşananları anlattı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden olduğunu söyleyen Sedat Avcı, Türk bayrağını arkasına alarak çektiği ve aynı anda YouTube, twitter ve facebook’ta paylaştığı videoda olay günü yaşananları anlattı ve kendini savundu.

Uzungöl’de yaşanan olaydan sonra hakkında söylenenlere video çekerek cevap verme gereğini hissettiğini belirten Avcı, “Hakkımda asılsız, yalan, iftira ve tehdit yazıldı çizildi. Hatta meclise kadar götürdüler bu işi” diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.

“Sinirliydim, titriyordum”

Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, “Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum” ifadeleriyle olayın nasıl başladığına dair bilgi verdi.

“Dayanamadım”

Sakinleşmek için 20-25 dakika dolaştığını ve tekrar aynı yere döndüğünü aktaran Avcı, “Aynı yere döndüğümde, o ‘beyaz turist’ denen, bence provokatör kendisi, elinde Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı dediğiniz bayrak değil; PKK’nın, hani sarı-kırmızı oluyor da, içinde Kürdistan yazıyor ya, işte o paçavrasını açarak resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim elindeki o paçavrayı aldım elinden” diyerek o anlık duygularıyla ve vatan aşkıyla 9 kişilik gruba konuşma yaptığına değindi.

“Iraklılar ‘No camera’ dedi”

Kendisinin Iraklı grupla konuşurken eşinin de o anları olayı saptırmasınlar diye kayda aldığını belirten Avcı, “Turist dediğiniz insanlar, ‘No camera!’, ‘Çekme!’ diyerekten eşime müdahale etmeye çalışıyor, elindeki kamerayı kapattırmaya çalışıyordular. Turiste saldırıyorsam işte kayıt. Niçin kapattırmaya çalışıyorsun o zaman? Art niyetin yoksa, provokasyon etmek istemiyorsan, Türkiye’yi karıştırmak istemiyorsan niçin bunu yapıyorsun?” sözleriyle Iraklı turistlerle aralarında yaşanan diyalogu anlattı.

“Kardeşiz biz”

Avcı, konuşmasının devamında kendini şu sözlerle savundu:
“Ben, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen, şu bayrak altında yaşamayı kabul eden herkesle kardeşim. Onlar benim öz kardeşim. Ama bu bayrak altında değil de, başka paçavralar altında yaşamak istiyorsa, benim Erzincan’ımı, benim vatanımın herhangi bir karışını o pislik paçavranın altında işgal etmek istiyorsa müsaade etmem. Gücüm yettiğince, yapabildiğimce bırakmam. Gitsinler istedikleri başka yere. Vatanımı, bu kutsal vatanı hiç kimse parçalayamaz, bölemez. Kardeşiz biz. Ama bayrağıma, vatanıma, milletime saygı gösterecek.”

Konuşulanlara tepkili

Kendisiyle alakalı konuşulanlara tepki gösteren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Nasıl insanlarsınız? İki tane Tunceli’de 7-8 yaşındaki Kürt kardeşimiz onların döşediği mayına basıp patlıyor, gıkınız çıkmıyor. O paçavrayı astığında, ben müdahale ettiğimde yazıp çiziyorsunuz. Şunu bilin, bu vatanı bölemezsiniz, parçalayamazsınız.”

Çıkan olayların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlattığı Avcı’nın, kısa süre içerisinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise devam ediyor.

İHA

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